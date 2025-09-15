Tianguis de la Feria en Morelia continúa con precio más bajo de la canasta básica: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández informó que el precio más bajo de la canasta básica se encontró en el tianguis de la Feria de Morelia, con 969 pesos, mientras que el más alto se registró en Soriana de Lázaro Cárdenas, con mil 371 pesos.

Por municipios, en Morelia el rango fue de 969 pesos en el tianguis de la Feria a mil 309 pesos en el mercado municipal Independencia. En Uruapan, la canasta osciló entre mil 141 pesos en Bodega Aurrera y mil 279 pesos en el mercado municipal. En Apatzingán, se reportó un mínimo de mil 113 pesos en Bodega Aurrera y un máximo de mil 224 pesos en el mercado municipal.

Méndez Fernández detalló que en Zamora, el menor costo se observó en el mercado municipal con mil 196 pesos y el mayor en Walmart con mil 342 pesos. En Zitácuaro, el rango fue de mil 44 pesos en Chedraui a mil 327 pesos en el mercado municipal. Finalmente, en Lázaro Cárdenas, el precio más bajo fue de mil 300 pesos en Soriana y el más alto de mil 371 pesos en Walmart, dependiendo de los productos disponibles.