Terminan licenciatura en derecho 7 personas privadas de su libertad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de 15 años de estar privado de su libertad, Enrique determinó darle un giro a su vida y convertir lo que para muchos podría ser una tragedia, en una oportunidad, hoy a sus 49 años de edad, concluyó la licenciatura en derecho, esa meta a la que aspiró desde que inició su educación primaria, poco tiempo después de ingresar al Centro Penitenciario David Franco Rodríguez.

“Yo de niño estuve en el internado España México, pero no pude concluir mis estudios por la situación económica; prácticamente yo empecé a estudiar aquí mi educación primaria, secundaria, después estuve en Bachilleres, COBAEM y ahora mi licenciatura; agradezco mucho la oportunidad que me dieron para continuar mis estudios, porque me dieron la oportunidad de superarme”, detalló emocionado Enrique.