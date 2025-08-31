Termina periodo vacacional y concluye tolerancia de estacionamiento en Centro de Morelia: comisario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el fin del periodo vacacional de verano concluye la tolerancia para que automovilistas estacionen sus vehículos en las calles aledañas al primer cuadro de la ciudad, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

En entrevista, el comisario recordó que este domingo 31 de agosto finalizó dicha medida, la cual permitió que durante toda la temporada vacacional las y los conductores se estacionaran en calles cercanas al Centro Histórico sin un limite de horario.

“Esta medida es solo hasta el 31 de agosto, en septiembre se retoman las acciones en materia de vialidad que tenemos habitualmente. Y únicamente durante los días feriados de septiembre, que son 15 y 16, así como 29 y 30, se volverá a implementar (…)”, subrayó el comisario, a la par de recalcar que dicha tolerancia se instauró debido a la alta afluencia de turistas y visitantes que acudían a la capital michoacana

Finalmente, Alarcón Olmedo señaló que, aunque la disposición permitió a los automovilistas estacionarse libremente, hubo casos en los que algunos vehículos tuvieron que ser retirados por obstaculizar zonas específicas, y calculan que en promedio se retiraron de cuatro a cinco vehículos por día.

“Ya que obstruían cocheras, rampas para personas con discapacidad, pasos peatonales y en esquinas donde obstaculizan el radio de giro”, concluyó.

BCT