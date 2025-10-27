Termómetro marcará hasta los 29°C este lunes en Morelia, prevén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, el clima en la capital michoacana se mantendrá caluroso y con cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C por la mañana y los 29°C durante la tarde, según el reporte de Meteored.mx.

Desde temprano, el cielo presentará condiciones de nubosidad ligera, pero hacia el mediodía y parte de la tarde se espera mayor presencia de sol. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 14:00 horas, con una sensación térmica de 27°C. Los vientos provendrán principalmente del norte y noreste, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Uno de los factores a destacar es la radiación ultravioleta (UV), que alcanzará el nivel 8 —muy alto— entre las 11:00 y 14:00 horas. Las autoridades meteorológicas recomiendan evitar la exposición directa al sol durante ese periodo, usar bloqueador solar, lentes oscuros y sombrero, especialmente en niños y adultos mayores.

Al anochecer, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura de 17°C hacia las 23:00 horas, y vientos suaves del sur, generando un ambiente fresco para el cierre del día.