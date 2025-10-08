Tenencia Morelos avanza en regularización tras 100 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El presidente municipal, Alfonso Martínez, encabezó el acto cívico-cultural por el 100 aniversario del Ejido de la Tenencia Morelos y resaltó que se cumplen también diez años del restablecimiento de su estatus como tenencia, logrado en 2015 durante su primera administración municipal. El evento reunió a ejidatarios, autoridades y ciudadanos para celebrar su historia y trabajo comunitario.

El acto destacó por la entrega de vistos buenos para la regularización de 114 hectáreas, beneficiando a 1,723 familias del ejido de La Boruca, otorgándoles certeza jurídica sobre sus terrenos. Este proceso, impulsado con el apoyo de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno, y el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, permite a las familias acreditar la propiedad de sus tierras, facilitando su venta, herencia o uso como garantía para créditos.