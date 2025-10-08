Morelia

Tenencia Morelos avanza en regularización tras 100 años

Entrega visto bueno para regularizaciones
Se cumplen 100 años de la tenencia
Se cumplen 100 años de la tenenciaCORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El presidente municipal, Alfonso Martínez, encabezó el acto cívico-cultural por el 100 aniversario del Ejido de la Tenencia Morelos y resaltó que se cumplen también diez años del restablecimiento de su estatus como tenencia, logrado en 2015 durante su primera administración municipal. El evento reunió a ejidatarios, autoridades y ciudadanos para celebrar su historia y trabajo comunitario.

El acto destacó por la entrega de vistos buenos para la regularización de 114 hectáreas, beneficiando a 1,723 familias del ejido de La Boruca, otorgándoles certeza jurídica sobre sus terrenos. Este proceso, impulsado con el apoyo de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joanna Moreno, y el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, permite a las familias acreditar la propiedad de sus tierras, facilitando su venta, herencia o uso como garantía para créditos.

Alfonso Martínez resaltó que, gracias a la gestión municipal, se impulsará la reducción en el costo de regularización —que próximamente será analizado en Cabildo— para que se distribuya entre los beneficiarios, haciendo el proceso más accesible. Este esfuerzo continúa el compromiso iniciado hace un año para dignificar el patrimonio de comunidades históricamente ignoradas.

Al acto, realizado en la plaza principal de la tenencia, acompañaron al presidente Cuauhtémoc Ramírez, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán; Javier Aguilar Vidales, presidente del Comisariado Ejidal; Gabriela Aguilar Mejía, jefa de tenencia; José Luis Silva, tesorero del Comisariado Ejidal; y Lupita Herrera, secretaria de Desarrollo Económico del municipio, así como habitantes de la tenencia, quienes celebraron este importante paso hacia la seguridad patrimonial y el desarrollo económico de la región.

Te puede interesar:
Alcalde desconoce visita de embajadora de Palestina en Morelia
Se cumplen 100 años de la tenencia

RPO

Tenencia Morelos
Alfonso Martínez
Regularización de tierras

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com