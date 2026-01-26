Tenencia de Tacícuaro evalúa proyecto ecoturístico en el Cerro del Águila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre los rubros que este año se busca impulsar en la tenencia de Tacícuaro se encuentra el ecoturismo, particularmente en la zona del Cerro del Águila, destacó Alan Farid Ortiz Tapia, jefe de tenencia.

En entrevista colectiva, Ortiz Tapia señaló que el proyecto aún se encuentra en etapa de análisis, pero se proyecta establecer una ruta específica que permita a las y los visitantes realizar distintas actividades en dicha zona.