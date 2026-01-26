Tenencia de Tacícuaro evalúa proyecto ecoturístico en el Cerro del Águila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre los rubros que este año se busca impulsar en la tenencia de Tacícuaro se encuentra el ecoturismo, particularmente en la zona del Cerro del Águila, destacó Alan Farid Ortiz Tapia, jefe de tenencia.
En entrevista colectiva, Ortiz Tapia señaló que el proyecto aún se encuentra en etapa de análisis, pero se proyecta establecer una ruta específica que permita a las y los visitantes realizar distintas actividades en dicha zona.
Aunado a esto, precisó que al encontrarse todavía en análisis, primero se busca generar un plan de trabajo, ya que la zona es de difícil acceso, pues actualmente se requieren alrededor de tres horas para subir, por lo que esperan que la ruta que se establezca pueda ser más corta.
Aunado a esto, comentó que una vez que este proyecto esté más consolidado, esperan buscar el impulso de las autoridades municipales para llevarlo a cabo y así tener una mayor respuesta por parte de la ciudadanía.
Cuestionado respecto a la seguridad en la zona, indicó que por el momento consideran que existen condiciones para realizar ascensos; incluso destacó que actualmente ya hay personas que acuden en grupos más grandes para escalar.
