Tenemos un compromiso, que Policía Morelia se diferencie en la práctica: Cussi

La Policía Morelia tiene un compromiso de diferenciación en la práctica, no solo en la imagen institucional, por eso se ha apostado por la formación y depuración, para que los policías sean más amables, que tengan un trato humano y sean honestos, resaltó el comisionado de Seguridad Ciudadana del Municipio, Alejandro González Cussi.

En entrevista con Fórmula Noticias Michoacán, conducido por Mario Hernández, el comisionado de Seguridad Municipal enfatizó que la idea es que los ciudadanos que tengan contacto con elementos de la Policía Morelia, sepan identificarlos desde la imagen corporativa hasta las capacidades que tienen, como el aplicar el reglamento de tránsito, recibir una denuncia, participar en caso de un delito o hacer labores de proximidad.

“Para que en la misma autoridad no esperemos que haya una autoridad vial, por ejemplo, el policía de Morelia tiene todas las funciones por ley para aplicar el reglamento de tránsito, atender delitos y levantar denuncias”, aclaró.

González Cussi reconoció que el tema de seguridad en México es complicado, no solamente del punto de vista de la realidad, sino también teórico, “porque desde el punto de vista legal, confluyen muchas autoridades, hay competencias municipales, estatales y federales, lo que no permite al ciudadano conocer qué actividades le corresponden a la Policía Municipal, Policía del Estado y mucho menos a la Guardia Nacional, lo que complica la parte operativa”.

“Eso es un factor que complica la operación, porque tenemos expectativas, como ciudadanos, respecto a la autoridad, ¿qué sí puede hacer la Policía Morelia?, ¿qué no puede hacer?, casos como estos y aunado en que no hay una diferenciación entre las corporaciones, complica la parte operativa”, señaló.

Subrayó que en la corporación municipal apuestan por un esquema de formación y diferenciación de cada instancia, no solo en la imagen institucional, para que el ciudadano pueda exigir medidas disciplinarias, por ejemplo, a cada dependencia.

“En principio, a los ciudadanos no debería importarnos quién nos brinde seguridad, sin embargo, en la práctica las autoridades tienen ciertas atribuciones y competencias legales, donde les toca hacer ciertas cosas, no porque no se quiera o no se pueda, sino porque hay un principio de ley, que te señala que sí y que no te toca”, insistió.

Reiteró que en la Policía Morelia no solo han trabajado en el cambio del balizamiento de las patrullas y de los uniformes, sino en formar elementos que tengan vocación de servicio para que desde la formación tengan los valores propios de la corporación municipal.

SHA