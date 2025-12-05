Temporada decembrina dejaría hasta 700 mil visitantes en la capital michoacana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la última quincena de diciembre se espera la llegada de alrededor de 700 mil turistas y visitantes a la capital michoacana, informó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.
Durante una entrevista colectiva, la funcionaria municipal señaló que, con el encendido de las luces navideñas en el Centro Histórico, inicia formalmente la temporada decembrina, en la que se impulsan diversas actividades tanto para las y los morelianos como para quienes visitan la ciudad.
En este tenor, Aquique Arrieta indicó que el periodo más fuerte será del 15 al 31 de diciembre, cuando comienza el descanso oficial para estudiantes y trabajadores. Por ello, estiman que Morelia podría recibir hasta 700 mil turistas y visitantes.
“Es una de las temporadas más bonitas por las reuniones familiares, migrantes retornan al municipio, niños y niñas ya están de vacaciones y siempre el Centro Histórico es un joya y el atractivo principal (...)”, destacó.
Agregó que las expectativas son favorables también por el movimiento del Aeropuerto de Morelia, que —según las últimas cifras— se ubica en el noveno lugar a nivel nacional en llegadas internacionales, indicó.
Cabe resaltar que, en entrevistas anteriores, la secretaria recordó que el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) concentra la mayor afluencia turística en el año, debido a eventos como el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la temporada de Día de Muertos y las actividades decembrinas.
Y en ruedas de prensa pasadas, Aquique Arrieta mencionó que para este periodo esperan casi 2.5 millones de visitantes y cerrar con una derrama económica superior a los 2 mil 500 millones de pesos, lo que representaría un incremento del 4% respecto al mismo periodo de 2024.
RYE-