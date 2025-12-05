Temporada decembrina dejaría hasta 700 mil visitantes en la capital michoacana

“Es una de las temporadas más bonitas por las reuniones familiares, migrantes retornan al municipio, niños y niñas ya están de vacaciones y siempre el Centro Histórico es un joya y el atractivo principal (...)”, destacó.

Agregó que las expectativas son favorables también por el movimiento del Aeropuerto de Morelia, que —según las últimas cifras— se ubica en el noveno lugar a nivel nacional en llegadas internacionales, indicó.

Cabe resaltar que, en entrevistas anteriores, la secretaria recordó que el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) concentra la mayor afluencia turística en el año, debido a eventos como el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la temporada de Día de Muertos y las actividades decembrinas.