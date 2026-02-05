Temporada de estiaje, la más crítica para la calidad del aire en Morelia: especialista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que en Morelia se tiene un estándar adecuado en la calidad del aire, a lo largo del año se identifican periodos específicos en los que las concentraciones de contaminantes aumentan por distintos factores.

Rubén Hernández Morales, profesor de la Facultad de Biología y miembro del Grupo de Monitoreo Atmosférico de la ciudad de Morelia, compartió para MiMorelia.com que, aunque en la capital michoacana no se han alcanzado niveles de contaminación como en otras zonas metropolitanas del país, el periodo más complejo para la calidad del aire se registra durante la temporada de sequía, particularmente entre los meses de marzo y mayo, cuando suelen incrementarse los incendios forestales.

Señaló que en esta etapa, los incendios forestales y de predios a cielo abierto contribuyen en la contaminación del aire entre un 30% y 40%, lo que dificulta el reemplazo del aire contaminado.