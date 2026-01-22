Templos del Centro Histórico de Morelia podrían requerir trabajos de restauración

Aunado a esto, Hernández Razo compartió que, en el caso del Templo de Las Monjas, el proyecto de restauración ya ha sido ingresado en dos ocasiones a programas federales.

Sin embargo, precisó que hasta el momento no se ha logrado acceder a recursos para la ejecución de los trabajos en este inmueble, por lo que continuarán concursando el proyecto en próximas convocatorias.

Por otra parte, indicó que existen otros inmuebles en el Centro Histórico que requieren intervenciones de mayor profundidad, los cuales incluso ya están apuntalados; pero, en estos casos, explicó que se encuentran en comodato a terceros, por lo que corresponde a otras instancias realizar las labores necesarias para prevenir posibles derrumbes.