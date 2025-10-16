Temperatura en Morelia bajó a 10°C este jueves; así será el clima

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 16 de octubre, la ciudad de Morelia amaneció con un descenso considerable en la temperatura, al registrar mínimas de hasta 10 grados Celsius acompañadas de bancos de niebla que redujeron la visibilidad en algunas zonas, principalmente en las salidas a Mil Cumbres, Salamanca y Pátzcuaro.

La información fue consultada en el portal especializado Meteored.mx, donde se detalla que la jornada presentará cambios significativos de clima a lo largo del día, típicos de la temporada otoñal.

De acuerdo con el pronóstico, el termómetro podría alcanzar hasta los 24°C hacia el mediodía, con cielos parcialmente nublados y niveles de radiación solar clasificados como “muy altos”, por lo que se recomienda a la población usar protector solar con FPS mayor a 25, especialmente entre las 11:00 y 14:00 horas.

A medida que avance la tarde, se prevé una disminución gradual de la temperatura, la cual podría descender nuevamente hasta los 15°C por la noche. Esta combinación de calor moderado durante el día y frío nocturno obliga a tomar precauciones, sobre todo en personas adultas mayores, menores de edad y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, ya que los cambios bruscos podrían detonar complicaciones de salud.

En cuanto al viento, durante las primeras horas del día se mantendrá leve, con velocidades entre 3 y 9 km/h provenientes del sur. Sin embargo, después de las 14:00 horas se espera que las rachas aumenten, alcanzando hasta 26 km/h con dirección al sureste. Para la noche, la velocidad disminuirá nuevamente, lo que, combinado con cielos parcialmente despejados, generará una sensación térmica fresca en gran parte de la ciudad.

RYE-