Temen baja turística tras disturbios que dañaron tranvías en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Hiram Padilla Rizo, guía de turistas en el centro de Morelia, confirmó que dos unidades de tranvía turístico resultaron dañadas tras los disturbios del pasado domingo durante la movilización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
En entrevista para MIMORELIA.COM, señaló que, aunque los hechos no dejaron heridos de gravedad, sí provocaron afectaciones económicas.
"Tenemos compañeros que fueron agredidos física y verbalmente", señaló. Actualmente, en el Centro Histórico circulan ocho tranvías; al menos dos quedaron fuera de operación.
"Por cada unidad trabajan de tres a cuatro personas, así que son al menos seis los afectados directamente", explicó.
A pesar de ello, el servicio continúa operando con normalidad, mientras las unidades dañadas son enviadas a reparación.
Respecto al impacto en la afluencia turística, Padilla reconoció que la percepción pública puede generar más daño que el hecho en sí.
"Nos afecta porque es mala imagen para la ciudad y para el estado", afirmó.
El gremio se muestra preocupado por el momento en que ocurre el incidente, a escasas semanas del Día de Muertos, una de las temporadas más importantes del año para el sector.
