Temen baja turística tras disturbios que dañaron tranvías en el Centro de Morelia

En entrevista para MIMORELIA.COM, señaló que, aunque los hechos no dejaron heridos de gravedad, sí provocaron afectaciones económicas.

"Tenemos compañeros que fueron agredidos física y verbalmente", señaló. Actualmente, en el Centro Histórico circulan ocho tranvías; al menos dos quedaron fuera de operación.

"Por cada unidad trabajan de tres a cuatro personas, así que son al menos seis los afectados directamente", explicó.