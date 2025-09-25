Telescopios y constelaciones: llega la Noche de Estrellas a Nahuatzen

Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Nahuatzen, en coordinación con la Sociedad Astronómica de Michoacán A.C., invita a la población a participar en la Noche de Estrellas, un evento astronómico que se llevará a cabo este 4 de octubre a las 7:00 de la noche en la Plaza Principal.

La actividad busca acercar a las familias y a la comunidad estudiantil a la observación del cielo nocturno, promoviendo el interés por la ciencia y la astronomía en un ambiente recreativo y educativo.

Durante la jornada, se espera la instalación de telescopios y la participación de especialistas que guiarán a los asistentes en la identificación de planetas, constelaciones y fenómenos astronómicos visibles desde Michoacán.