Telescopios y constelaciones: llega la Noche de Estrellas a Nahuatzen
Depositphotos
Morelia

Telescopios y constelaciones: llega la Noche de Estrellas a Nahuatzen

Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de la observación de planetas y constelaciones
Publicado

Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Nahuatzen, en coordinación con la Sociedad Astronómica de Michoacán A.C., invita a la población a participar en la Noche de Estrellas, un evento astronómico que se llevará a cabo este 4 de octubre a las 7:00 de la noche en la Plaza Principal.

La actividad busca acercar a las familias y a la comunidad estudiantil a la observación del cielo nocturno, promoviendo el interés por la ciencia y la astronomía en un ambiente recreativo y educativo.

Durante la jornada, se espera la instalación de telescopios y la participación de especialistas que guiarán a los asistentes en la identificación de planetas, constelaciones y fenómenos astronómicos visibles desde Michoacán.

El encuentro será gratuito y abierto a todo el público, por lo que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar de la experiencia en familia.

SHA

Nahuatzen
Noche de estrellas
Sociedad Astronómica de Michoacán
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com