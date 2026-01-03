Teleférico y distribuidores, la apuesta de Bedolla para agilizar la movilidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La administración estatal que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ejecuta obras de gran relevancia para mejorar la movilidad en la capital michoacana. Destacan el teleférico, los distribuidores viales de Mercado de Abastos y salida a Pátzcuaro, así como los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico, el distribuidor vial de Policía y Tránsito y la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, obras que en conjunto suman alrededor de 6 mil 130 millones de pesos.

El mandatario explicó que, para transformar el transporte en la capital michoacana en un medio digno, moderno y ágil, el Gobierno estatal invierte mil 900 millones de pesos en la construcción del teleférico, el cual permitirá cruzar la ciudad desde el Estadio Morelos al Zoológico de Morelia en un tiempo estimado de 16 minutos.