Teleférico de Morelia alcanza 60 % de avance, reporta Sedum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del teleférico de Morelia avanza en un 60 por ciento, con un sistema electromecánico fabricado en un 98 por ciento y un avance promedio por estación superior al 50 por ciento, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.
En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda, expuso que también se reporta un avance importante en la construcción de siete torres que conectarán el cableado de este medio de transporte.
Finalmente, dijo que, junto al teleférico, se realizarán obras complementarias con perspectiva de género, senderos seguros, así como espacios recreativos, bajo una inversión superior a los 100 millones de pesos.
RPO