Teleférico de Morelia alcanza 60 % de avance, reporta Sedum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del teleférico de Morelia avanza en un 60 por ciento, con un sistema electromecánico fabricado en un 98 por ciento y un avance promedio por estación superior al 50 por ciento, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda, expuso que también se reporta un avance importante en la construcción de siete torres que conectarán el cableado de este medio de transporte.