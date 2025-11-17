Teleférico de Morelia alcanza 48 % de avance en obra, informa Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El teleférico de Morelia presenta un avance del 48 por ciento, que se ve reflejado en la fabricación del sistema electromecánico con que se pondrá a circular este nuevo medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal detalló que, en lo que respecta a la fabricación del sistema electromecánico, el proceso concluyó con éxito y en su totalidad en las estaciones 1, 2, 3 y 4; mientras que las estaciones 5 y 6 presentan un avance del 88 y 85 por ciento, respectivamente.