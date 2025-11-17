Morelia

Teleférico de Morelia alcanza 48 % de avance en obra, informa Gladyz Butanda

Fabricación de cabinas y sistema electromecánico, casi al 100 %
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El teleférico de Morelia presenta un avance del 48 por ciento, que se ve reflejado en la fabricación del sistema electromecánico con que se pondrá a circular este nuevo medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal detalló que, en lo que respecta a la fabricación del sistema electromecánico, el proceso concluyó con éxito y en su totalidad en las estaciones 1, 2, 3 y 4; mientras que las estaciones 5 y 6 presentan un avance del 88 y 85 por ciento, respectivamente.

“El teleférico de Morelia presenta un avance general del 48 por ciento; se continúa con la construcción de las siete estaciones que tendrá inicialmente este proyecto de movilidad y ya se están recibiendo las primeras cabinas que circularán por la ciudad”
resaltó la funcionaria estatal
Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad
En relación con la fabricación de cabinas, Gladyz Butanda remarcó que existe un progreso del 82 por ciento en las unidades que circularán por la zona norte de Morelia, y del 77 por ciento en aquellas que sobrevolarán el sur de la capital michoacana.

Otro avance que destacó es el relativo a la edificación de las torres que serán la base del teleférico, donde se reportó la instalación de 7 de los 33 postes con que operará inicialmente este medio de transporte.

