Teleférico de Morelia alcanza 48 % de avance en obra, informa Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El teleférico de Morelia presenta un avance del 48 por ciento, que se ve reflejado en la fabricación del sistema electromecánico con que se pondrá a circular este nuevo medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.
La funcionaria estatal detalló que, en lo que respecta a la fabricación del sistema electromecánico, el proceso concluyó con éxito y en su totalidad en las estaciones 1, 2, 3 y 4; mientras que las estaciones 5 y 6 presentan un avance del 88 y 85 por ciento, respectivamente.
En relación con la fabricación de cabinas, Gladyz Butanda remarcó que existe un progreso del 82 por ciento en las unidades que circularán por la zona norte de Morelia, y del 77 por ciento en aquellas que sobrevolarán el sur de la capital michoacana.
Otro avance que destacó es el relativo a la edificación de las torres que serán la base del teleférico, donde se reportó la instalación de 7 de los 33 postes con que operará inicialmente este medio de transporte.
RPO