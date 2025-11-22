TecNM Morelia gana segundo lugar nacional en Ciencias Económico-Administrativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El equipo y la Academia del área de Ciencias Económico-Administrativas del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Morelia (TecNM–ITMorelia), obtuvieron el Segundo Lugar Nacional en el Evento Nacional de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas del TecNM 2025, realizado en el Tec de San Juan del Río, en Querétaro.

El certamen tuvo lugar del 19 al 21 de noviembre, en una competencia que busca fortalecer los conocimientos fundamentales en áreas clave para el desarrollo económico, administrativo y científico de México.

Este logro representa un reconocimiento al esfuerzo conjunto entre estudiantes y docentes, quienes han demostrado una sólida preparación académica y un alto grado de compromiso con la excelencia formativa que promueve el TecNM en todos sus planteles.

BCT