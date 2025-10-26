TecNM-ITMorelia despide a 539 nuevos profesionistas en emotiva ceremonia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El TecNM-ITMorelia, llevó a cabo este viernes dos ceremonias de graduación, en las que 539 estudiantes recibieron los documentos que acreditan la conclusión de sus estudios profesionales.

Estos actos, que marcan el cierre de una importante etapa académica y el inicio de nuevos retos profesionales, contaron con la presencia de autoridades académicas, docentes y familiares, quienes acompañaron con orgullo a las y los egresados en este significativo momento.

La Casa de los Ponys felicita a todas y todos los graduados por su esfuerzo, constancia y compromiso, cualidades que hoy los distinguen y llenan de orgullo a nuestra comunidad.

BCT