Tech Tour Morelia 2025 reunirá a bandas de Reino Unido, Japón y Puerto Rico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 21 de noviembre, la capital michoacana será testigo de una explosión sonora y visual con la llegada del Tech Tour Morelia 2025, un evento que mezcla lo mejor del metal progresivo, la tecnología visual y la cultura alternativa.

La cita será en punto de las 19:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, ubicado sobre Avenida Acueducto, una sede poco convencional para un concierto de esta naturaleza, lo que promete una experiencia inmersiva e innovadora para los asistentes.

🎸 Bandas confirmadas:

Anima Tempo

Exld

Cyclamen

Moths

Las agrupaciones, con sonidos que van del metal técnico al experimental, forman parte de una gira nacional impulsada por Natchev Metal y respaldada por instituciones culturales como Michoacán es Mejór, Impode Fest 2025, y el 50 aniversario de la Mariposa Monarca.