Tech Tour Morelia 2025 reunirá a bandas de Reino Unido, Japón y Puerto Rico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 21 de noviembre, la capital michoacana será testigo de una explosión sonora y visual con la llegada del Tech Tour Morelia 2025, un evento que mezcla lo mejor del metal progresivo, la tecnología visual y la cultura alternativa.
La cita será en punto de las 19:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, ubicado sobre Avenida Acueducto, una sede poco convencional para un concierto de esta naturaleza, lo que promete una experiencia inmersiva e innovadora para los asistentes.
Anima Tempo
Exld
Cyclamen
Moths
Las agrupaciones, con sonidos que van del metal técnico al experimental, forman parte de una gira nacional impulsada por Natchev Metal y respaldada por instituciones culturales como Michoacán es Mejór, Impode Fest 2025, y el 50 aniversario de la Mariposa Monarca.
🎟 Boletos:
Preventa: $300 MXN
Día del evento: $350 MXN
El Tech Tour Morelia se perfila como un espacio de encuentro para melómanos, artistas visuales, y público en busca de propuestas que rompen esquemas.
SHA