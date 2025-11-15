Teatro Matamoros recibe “Bach in the Jungle” en el marco del FMM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el concierto “Bach in the Jungle” culminó el segundo día de actividades del Festival de Música de Morelia.

Esta noche, el Teatro Matamoros fue sede del concierto “Bach in the Jungle”, una iniciativa de la violinista Leticia Moreno, quien, en compañía de sus colegas, asombró a los presentes con la técnica y habilidad mostradas en cada una de las piezas interpretadas.

El concierto abrió con Moreno acompañada por Andreas Rokseth en el bandoneón. Posteriormente, se integraron Matan Porat en el piano y Freddy Adrián González en el contrabajo.

En el programa resaltaron piezas de Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos, algunas obras bolivianas y composiciones de Astor Piazzolla.

Entre aplausos concluyó esta segunda noche del FMM, que, de acuerdo con los organizadores, en su edición 37 está enmarcada en “Las Américas”.

Cabe resaltar que las actividades continuarán hasta el 23 de noviembre, con distintos conciertos y eventos culturales que se pueden consultar en las redes sociales del festival.

mrh