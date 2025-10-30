¿Teatro embrujado en Morelia? Así será el recorrido especial en el “Matamoros”

Ubicado en pleno Centro Histórico de Morelia, Michoacán, el Teatro Mariano Matamoros ocupa una superficie de 4 809,66 m².

El proyecto actual del teatro consiste en la rehabilitación y adecuación de dos edificaciones históricas previamente existentes: una casa colonial antigua y un cine de los años 50. Esta recuperación se enmarca bajo el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La planta arquitectónica contempla múltiples niveles: en el sótano se ubican camerinos y áreas de entretenimiento alternativo; en planta baja, la zona de acceso a sala junto con zona “lounge”; en mezzanine, espacios para proyección y mapping; y en los niveles superiores coworking, innovación digital y mirador hacia el Centro Histórico.

La sala principal está diseñada para operar como foro de primer nivel, con equipamiento técnico destacado: concha acústica variable para conciertos, puestas en escena y funciones cinematográficas; sistema de sonido Dolby Atmos de 360 grados; cabina de proyección; y se afirma que cuenta con la “pantalla de cine removible más grande de Latinoamérica”.

El proceso de rehabilitación fue largamente extendido; el gobierno estatal de Michoacán lo consideró como un “proyecto estratégico para la oferta cultural y turística de Morelia”, y su entrega oficial se anticipó en un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del gobierno estatal.

Finalmente, este teatro se perfila como un espacio multifuncional de arte, cultura, cine y espectáculos de alto nivel, alineado con la vocación de Morelia como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

