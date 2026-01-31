Teatro con causa: rifan acceso VIP a BTS por apoyar refugio de animales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fan del K-pop y también amante de los animales, esta noticia te puede interesar. El refugio de animales GHAPAD, en colaboración con la obra de teatro “Lo que queda de nosotros”, ha lanzado una rifa con causa para apoyar a perritos en situación vulnerable y, al mismo tiempo, ofrecer a los participantes la oportunidad de ganar dos boletos en zona platino para el concierto del BTS World Tour Arirang, programado para el 9 de mayo.
La dinámica fue anunciada a través de redes sociales por la asociación civil GHAPAD (Generando Hogares de Amor Para Animales Desprotegidos AC) junto con la producción teatral, como una forma de recaudar fondos destinados a mejorar las condiciones de vida de decenas de perritos rescatados en Morelia y otras ciudades.
Solo necesitas comprar un boleto para asistir a la obra “Lo que queda de nosotros” —escrita por Sara Pinet y Alejandro Ricaño— que se presenta en diversas ciudades del país. Por cada boleto adquirido entre el 28 de enero y el 28 de abril de 2026, se te otorgará una participación en la rifa.
Además, se deben seguir en redes sociales a las cuentas oficiales de Vitalux Producciones, el refugio GHAPAD (en el caso de compras hechas en Morelia) o Instinto AC (en el caso de Guadalajara), y etiquetar a la persona con quien te gustaría asistir al concierto. El anuncio del ganador se realizará el 29 de abril a las 8:00 p.m. a través de una transmisión en vivo.
El premio: dos accesos en zona platino, con un valor estimado de $27,000 pesos, para disfrutar del esperado concierto del BTS World Tour. La organización aclara que el boleto del concierto se entregará únicamente a la persona que resulte ganadora y logre validar su participación con su identificación oficial (INE) y número de folio.
“Gracias por ayudar, cambiar vidas y vivir un momento inolvidable con BTS”, escribieron los organizadores en su publicación oficial, invitando a más personas a sumarse a esta causa donde cultura, arte y solidaridad se unen por un mismo fin: apoyar a quienes no tienen voz.
Para comprar tu boleto, visita:
👉 www.loquequedadenosotros.com.mx
BCT