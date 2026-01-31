Teatro con causa: rifan acceso VIP a BTS por apoyar refugio de animales

Solo necesitas comprar un boleto para asistir a la obra “Lo que queda de nosotros” —escrita por Sara Pinet y Alejandro Ricaño— que se presenta en diversas ciudades del país. Por cada boleto adquirido entre el 28 de enero y el 28 de abril de 2026, se te otorgará una participación en la rifa.

Además, se deben seguir en redes sociales a las cuentas oficiales de Vitalux Producciones, el refugio GHAPAD (en el caso de compras hechas en Morelia) o Instinto AC (en el caso de Guadalajara), y etiquetar a la persona con quien te gustaría asistir al concierto. El anuncio del ganador se realizará el 29 de abril a las 8:00 p.m. a través de una transmisión en vivo.

El premio: dos accesos en zona platino, con un valor estimado de $27,000 pesos, para disfrutar del esperado concierto del BTS World Tour. La organización aclara que el boleto del concierto se entregará únicamente a la persona que resulte ganadora y logre validar su participación con su identificación oficial (INE) y número de folio.

“Gracias por ayudar, cambiar vidas y vivir un momento inolvidable con BTS”, escribieron los organizadores en su publicación oficial, invitando a más personas a sumarse a esta causa donde cultura, arte y solidaridad se unen por un mismo fin: apoyar a quienes no tienen voz.

Para comprar tu boleto, visita:

👉 www.loquequedadenosotros.com.mx

BCT