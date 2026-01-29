"Te recordaré todo lo que hiciste"; hermano de Jessica González confronta a Hanna tras declaraciones

A través de un comentario en las redes sociales, Cristo recordó que Hanna fue parte importante en los hechos que llevaron a la muerte de su hermana, a pesar de las justificaciones que ella presentó en su video. En un mensaje directo y contundente, Cristo expresó que tiene pruebas en las que se ve a Hanna en varias circunstancias relacionadas con el caso, y dejó claro que no se quedaría callado ante lo que considera una mentira. "Te recordaré todo lo que hiciste para que dejes de decir mentiras", agregó en su publicación.

El tono de la respuesta de Cristo fue firme, acusando a Hanna de ser cómplice del feminicidio de Jessica, y advirtiendo que, aunque ella se haya presentado como víctima de manipulación, él tiene las pruebas para demostrar lo contrario. Además, subrayó que su lucha por la justicia de su hermana continuará, y que no permitirá que la verdad sea distorsionada por los testimonios de quienes, según él, intentan desviar la atención de la responsabilidad de los implicados.