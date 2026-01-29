"Te recordaré todo lo que hiciste"; hermano de Jessica González confronta a Hanna tras declaraciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la publicación del video de Hanna Paulina Suárez, en el que la joven asumió su responsabilidad y habló sobre su implicación en el caso de Jessica González, el hermano de la víctima, Cristo Villaseñor, reaccionó públicamente a sus declaraciones. En su respuesta, Cristo no dudó en confrontar a Hanna, reiterando su acusación de complicidad y advirtiéndole sobre las pruebas que, según él, tiene en su poder.
A través de un comentario en las redes sociales, Cristo recordó que Hanna fue parte importante en los hechos que llevaron a la muerte de su hermana, a pesar de las justificaciones que ella presentó en su video. En un mensaje directo y contundente, Cristo expresó que tiene pruebas en las que se ve a Hanna en varias circunstancias relacionadas con el caso, y dejó claro que no se quedaría callado ante lo que considera una mentira. "Te recordaré todo lo que hiciste para que dejes de decir mentiras", agregó en su publicación.
El tono de la respuesta de Cristo fue firme, acusando a Hanna de ser cómplice del feminicidio de Jessica, y advirtiendo que, aunque ella se haya presentado como víctima de manipulación, él tiene las pruebas para demostrar lo contrario. Además, subrayó que su lucha por la justicia de su hermana continuará, y que no permitirá que la verdad sea distorsionada por los testimonios de quienes, según él, intentan desviar la atención de la responsabilidad de los implicados.
Es importante señalar que, a pesar de las acusaciones que ha enfrentado, Hanna también ha declarado que su intención no es justificarse, sino compartir su verdad. En su video, la joven explicó cómo, en su momento, no estuvo al tanto de la magnitud de los hechos hasta días después, cuando Diego Urik y su amigo intentaron ocultarle la realidad. Sin embargo, al enterarse de lo ocurrido, asegura que fue a la Fiscalía para colaborar con la investigación y tomar acciones legales.
La disputa entre ambos ha generado gran atención en redes sociales, especialmente por la polarización de opiniones sobre el papel de Hanna en el caso. Mientras algunos defienden su versión y creen que fue víctima de manipulación, otros la acusan de encubrimiento y complicidad. La familia Villaseñor sigue exigiendo justicia por la muerte de Jessica, y Cristo, en particular, mantiene su postura de que los responsables deben pagar por sus acciones, sin importar el tiempo que haya pasado.
