¿Te quedaste sin agua? Esto cuesta una pipa del vital líquido en Morelia

Según los motores de búsqueda de Google, en Morelia hay alrededor de 15 proveedores, entre ellos, “Agua Clara”, “Pipas Morelia”, “Pipas Gera”, “Pipas de agua Delgadillo” y “Pipas de Mario”, con los que consultamos los precios y servicios que ofrecen a la ciudadanía.

Utilizando como referencia la colonia Chapultepec de esta ciudad capital, supimos que existen variaciones respecto a la localización de la vivienda con la que se pretende abastecer del líquido, variando entre 100 y 200 pesos, según a consideración del distribuidor por los kilómetros que se tenga que desplazar el distribuidor.

“Pipas Agua Clara”

Precio: 10 mil litros de agua por mil pesos y 4 mil litros de agua por 960 pesos

Horario de atención: desde las 7:00 y hasta las 18:00 horas con servicios previamente agendados



“Pipas Morelia”, “Pipas Gera” y “Pipas de Mario”

Precio: 10 mil litros por 900 pesos

Horario de atención: desde las 7:00 y hasta las 18:00 horas con servicios previamente agendados



“Pipas de agua Delgadillo”

Precio: 10 mil litros por 900 pesos

Horario de atención: desde las 7:00 y hasta las 23:00 horas con servicios previamente agendados

A esta cotización realizada por MIMORELIA.COM, se suma el costo adicional en los casos en los que se tenga que hacer uso de una extensión de manguera superior a 20 metros, por lo que se estaría agregando entre 100 y 200 pesos, según sea la tarifa del distribuidor

Es de mencionar que coincidió que todos los vendedores consultados, señalan que solamente hacen llenado de aljibes, no obstante, no ofrecen el servicio de llenado de tinacos, esto último en el entendido de que no todas las casas cuentan con dicha infraestructura y su único almacenamiento es a través de tinacos elevados.