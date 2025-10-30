¿Te han espantado? Ven a contarlo en el maratón de aparecidos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 30 de octubre, el Centro Cultural UNAM en Morelia será escenario del 5º Maratón de Historias de Aparecidos, un evento abierto al público donde morelianos podrán compartir sus vivencias relacionadas con lo paranormal, lo misterioso y lo sobrenatural.

La actividad comenzará a las 18:30 horas, con entrada gratuita y modalidad presencial. El evento forma parte de las actividades del Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO) y busca dar voz a quienes han vivido experiencias fuera de lo común.

¿Te han espantado alguna vez?

Esa es la premisa del maratón, que invita a la ciudadanía a relatar sus anécdotas en un ambiente cultural, inclusivo y participativo. El evento contará con la presencia de los especialistas Luis Alberto López Wario y Luis Alberto Martos López, reconocidos por su trabajo en temas de oralidad y cultura popular.