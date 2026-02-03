¿Te gustaría escribir tu propio libro? Morelia tendrá taller gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te apasiona escribir y sueñas con crear tu propio libro, esta es tu oportunidad. La Secretaría de Cultura de Morelia, a través del programa Morelia Literaria, invita al taller gratuito “Crea tu libro instantáneo”, que será impartido por la narradora y escritora Marisol Solorio.
El evento se realizará el próximo sábado 7 de febrero de 2026, de 10:00 a 14:00 horas, en el Auditorio del DIF del Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicado en la calle Eduardo Ruiz #570, en el Centro Histórico.
La actividad está dirigida a personas interesadas en la escritura creativa, sin importar el nivel de experiencia. A través de una sesión intensiva, las y los participantes explorarán ideas, técnicas narrativas y ejercicios prácticos para comenzar —o incluso terminar— su propio proyecto literario.
📚 La tallerista, Marisol Solorio, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha formado parte de múltiples espacios de formación literaria.
El taller es gratuito, pero requiere registro previo.
📲 Puedes inscribirte directamente en el siguiente enlace:
👉 https://forms.gle/M9AHZJSApCXt4XXE9
Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar el registro cuanto antes.
🗣️ “Escribir puede ser el inicio de un viaje personal y colectivo. Este taller abre la puerta para dar ese primer paso”, destaca la Secretaría de Cultura de Morelia.
SHA