¿Te gustaría escribir tu propio libro? Morelia tendrá taller gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te apasiona escribir y sueñas con crear tu propio libro, esta es tu oportunidad. La Secretaría de Cultura de Morelia, a través del programa Morelia Literaria, invita al taller gratuito “Crea tu libro instantáneo”, que será impartido por la narradora y escritora Marisol Solorio.

El evento se realizará el próximo sábado 7 de febrero de 2026, de 10:00 a 14:00 horas, en el Auditorio del DIF del Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicado en la calle Eduardo Ruiz #570, en el Centro Histórico.