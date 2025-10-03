¿Te gustaría aprenderla? Habrá en Morelia taller de Lengua de Señas Mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia abrirá un taller de Lengua de Señas Mexicana (LSM) con el propósito de fomentar la inclusión y brindar a la ciudadanía herramientas para mejorar la comunicación con personas sordas.

El curso será impartido por Daniela Atala Ochoa y dará inicio el próximo lunes 20 de octubre de 2025.

Las sesiones se llevarán a cabo los lunes y miércoles de 12:00 a 14:00 horas en las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicado en avenida Guadalupe Victoria No. 2225, colonia Lomas de Santiaguito.

El taller busca acercar a las y los participantes a los fundamentos de la Lengua de Señas Mexicana, permitiendo con ello la creación de espacios más inclusivos en la vida cotidiana, el ámbito laboral y educativo.

Para más informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 443 298 25 60 o consultar las redes sociales oficiales del Colegio de Morelia.