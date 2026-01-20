¿Te gustan los retos? Feria Matemática llega a Morelia en marzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciudad de Morelia se convertirá en el epicentro de la divulgación científica con la edición 2026 de la Feria Matemática de Morelia, que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en el Centro Cultural UNAM Morelia y la Calzada San Diego.
El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, en el marco de su 15° aniversario. Se espera que este evento sea la celebración matemática más grande de Michoacán, reuniendo a estudiantes, docentes, familias y amantes de la ciencia.
Durante la feria se llevarán a cabo múltiples actividades diseñadas para acercar al público a la cultura matemática de forma divertida y accesible, fomentando el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas.
Próximamente se dará a conocer el programa completo de talleres, charlas y demostraciones.
La Feria Matemática de Morelia ha ganado reconocimiento en ediciones anteriores por su capacidad de reunir a personas de todas las edades en torno a los números, los juegos matemáticos y la divulgación científica en espacios públicos.
