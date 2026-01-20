¿Te gustan los retos? Feria Matemática llega a Morelia en marzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciudad de Morelia se convertirá en el epicentro de la divulgación científica con la edición 2026 de la Feria Matemática de Morelia, que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en el Centro Cultural UNAM Morelia y la Calzada San Diego.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, en el marco de su 15° aniversario. Se espera que este evento sea la celebración matemática más grande de Michoacán, reuniendo a estudiantes, docentes, familias y amantes de la ciencia.