Morelia

¿Te gustan los dragones y las espadas? No te pierdas el Festival Medieval en la UMSNH

En el Festival Medieval “Trono de Zorros” podrán disfrutar de un bazar temático, música en vivo, combates medievales, partidas de rol y una gincana
¿Te gustan los dragones y las espadas? No te pierdas el Festival Medieval en la UMSNH
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 7 y miércoles 8 de octubre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita al público en general al Festival Medieval “Trono de Zorros”, que se llevará a cabo en la Plaza Zorros, ubicada dentro de Ciudad Universitaria, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de un bazar temático, música en vivo, combates medievales, partidas de rol y una gincana, además de actividades gastronómicas y sorpresas para toda la familia.

El evento, organizado por la Dirección de Cultura y Extensión Universitaria en coordinación con colectivos universitarios, busca promover la participación de la comunidad nicolaita en espacios lúdicos y culturales.

SHA

UMSNH
Festival Medieval “Trono de Zorros”

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com