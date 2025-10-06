¿Te gustan los dragones y las espadas? No te pierdas el Festival Medieval en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 7 y miércoles 8 de octubre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita al público en general al Festival Medieval “Trono de Zorros”, que se llevará a cabo en la Plaza Zorros, ubicada dentro de Ciudad Universitaria, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.
Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de un bazar temático, música en vivo, combates medievales, partidas de rol y una gincana, además de actividades gastronómicas y sorpresas para toda la familia.
El evento, organizado por la Dirección de Cultura y Extensión Universitaria en coordinación con colectivos universitarios, busca promover la participación de la comunidad nicolaita en espacios lúdicos y culturales.
SHA