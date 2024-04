¿Te gustan las plantas y te gustaría cambiar algunas de las que más tienes? Este evento en Morelia podría interesarte

Las reglas para realizarlo son simples: Ser respetuosos; No vender las plantas; No publicar publicidad o spam (no hacer publicaciones sobre temas ajenos a las plantas); Los trueques son personales y se realizan cuando las dos personas estén de acuerdo, una vez se hayan enviado fotografías reales de las plantas.

En esta ocasión, sin embargo, los miembros del grupo “Intercambio de plantas Tenencia Morelos y alrededores” decidieron abrir a la ciudadanía el trueque: éste se realizará en la plaza principal de la tenencia de las 16:00 y hasta las 18:00 horas de este domingo 14 de abril.