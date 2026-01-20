¿Te gustan las plantas? Expo Botánica regresa a Morelia por tres días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Botánica Morelia vuelve a la capital michoacana con su 3ª edición, ofreciendo un espacio para amantes de las plantas, coleccionistas y público en general, los días 13, 14 y 15 de febrero, con entrada completamente gratuita.
La información fue dada a conocer por los organizadores a través de redes sociales, donde detallaron que el evento reunirá a más de 20 productores y expositores de distintas partes del país, enfocados en la conservación y difusión de la botánica 🌱.
El evento se llevará a cabo en Club de Leones de Morelia ubicado en avenida Tata Vasco No. 1, colonia Vasco de Quiroga-Centro con horario de de 10:00 a 20:00 horas.
Durante los tres días, las y los asistentes podrán disfrutar de:
🌿 Venta de plantas de colección
🌵 Cactus y suculentas
🍃 Alocasias y helechos
🪴 Plantas carnívoras, bonsáis y caudex
🧑🌾 Precios directos de productor
🛠️ Insumos: sustratos, fertilizantes, plaguicidas y macetas
🎓 Talleres y conferencias especializadas
En esta edición se contará con la presencia de Roberto Garay Segura, de Sossusvlei, reconocido como uno de los principales productores de plantas africanas en México, quien compartirá su experiencia y exhibirá ejemplares poco comunes, resultado de años de estudio y viajes al continente africano.
Además, la Expo Botánica coincide con las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, por lo que se presenta como una opción diferente para regalar plantas y disfrutar de una experiencia natural en pareja, con amistades o en familia 💚🌸.
SHA