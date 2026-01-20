¿Te gustan las plantas? Expo Botánica regresa a Morelia por tres días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Botánica Morelia vuelve a la capital michoacana con su 3ª edición, ofreciendo un espacio para amantes de las plantas, coleccionistas y público en general, los días 13, 14 y 15 de febrero, con entrada completamente gratuita.

La información fue dada a conocer por los organizadores a través de redes sociales, donde detallaron que el evento reunirá a más de 20 productores y expositores de distintas partes del país, enfocados en la conservación y difusión de la botánica 🌱.