¿Te gusta pintar? Este taller en Morelia es para ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) abrió inscripciones para el taller de arte en pintura, una actividad gratuita dirigida a jóvenes interesados en desarrollar su talento artístico.

La actividad será impartida por la tallerista María Graciela Flores, quien guiará a los asistentes en técnicas de pintura y expresión plástica, fomentando la creatividad y el aprendizaje artístico en un ambiente formativo.

El IJUM promueve constantemente actividades culturales y recreativas para el desarrollo integral de la juventud de la capital michoacana.

Para más información o para inscribirte, puedes enviar un mensaje vía WhatsApp al número 443 226 9007.

