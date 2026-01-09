¿Te gusta nadar? Inscríbete al curso anual de natación de CECUFID en Morelia

Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID) abrió la convocatoria para el Curso Anual de Natación 2026, que se impartirá en dos albercas públicas de la capital michoacana: Aquiles Serdán, ubicada dentro del Complejo Deportivo Venustiano Carranza, y la alberca del Complejo Deportivo Molino de Parras.

Ambas instalaciones ofrecerán clases para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, con diferentes niveles de aprendizaje, desde principiante hasta avanzado, además de clases de selección, matronatación y paranatación.

📍 Inicio de clases

  • Alberca Aquiles Serdán (Venustiano Carranza): 3 de febrero de 2026

  • Alberca Molino de Parras: 19 de enero de 2026

💰 Costos por categoría y días

Juveniles y adultos (13 a 59 años):

  • Sábado: $210.00

  • 2 días (mar-jue): $375.00

  • 3 días (lun-mié-vie): $530.00

  • 5 días (lun a vie): $765.00

Tercera edad (60 años o más):
Desde $165.00 hasta $385.00

Infantil (7 a 12 años):
Iguales costos que juveniles; menores de esta edad, sujetos a evaluación.

Matronatación (4 a 6 años, solo en Molino de Parras):

  • 2 días: $485.00

  • 3 días: $555.00

Paranatación (8 a 25 años, sujeto a disponibilidad):

  • Mensual: $85.00

Selección (solo Aquiles Serdán):

  • 5 días: $410.00

📋 Requisitos para inscripción

  • Pago de inscripción: $350.00

  • Examen médico expedido por CECUFID: $60.00

  • 2 fotografías tamaño infantil (no reutilizadas)

  • Copia de acta de nacimiento con CURP

  • Copia de INE (para adultos)

  • Hoja de inscripción, carta responsiva y firma de reglamento

  • Para menores, documentos del padre/madre/tutor

📆 Fechas y horarios de inscripción

Aquiles Serdán (Venustiano Carranza):

  • Del 12 al 16, 19 al 23 y 26 al 30 de enero

  • Horario: 09:00 a 18:00 horas

Molino de Parras:

  • Del 12 al 16 de enero

  • Horario: 09:00 a 18:00 horas

Certificados médicos en ambas sedes:

  • Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas (Molino de Parras)

  • De 07:00 a 13:00 y 14:00 a 20:00 horas (Aquiles Serdán)

🏊‍♀️ Niveles de natación

  • Principiante: No saber nadar

  • Intermedio: Conoce crol y dorso

  • Avanzado: Domina los 4 estilos

Los cursos anuales de natación de CECUFID son una opción accesible para desarrollar habilidades acuáticas, fomentar el deporte y promover la salud física en un ambiente seguro y profesional.

Para más información, las personas interesadas pueden acudir directamente a las sedes o consultar las redes sociales oficiales de CECUFID Michoacán.

