¿Te gusta nadar? Inscríbete al curso anual de natación de CECUFID en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID) abrió la convocatoria para el Curso Anual de Natación 2026, que se impartirá en dos albercas públicas de la capital michoacana: Aquiles Serdán, ubicada dentro del Complejo Deportivo Venustiano Carranza, y la alberca del Complejo Deportivo Molino de Parras.
Ambas instalaciones ofrecerán clases para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, con diferentes niveles de aprendizaje, desde principiante hasta avanzado, además de clases de selección, matronatación y paranatación.
Alberca Aquiles Serdán (Venustiano Carranza): 3 de febrero de 2026
Alberca Molino de Parras: 19 de enero de 2026
Juveniles y adultos (13 a 59 años):
Sábado: $210.00
2 días (mar-jue): $375.00
3 días (lun-mié-vie): $530.00
5 días (lun a vie): $765.00
Tercera edad (60 años o más):
Desde $165.00 hasta $385.00
Infantil (7 a 12 años):
Iguales costos que juveniles; menores de esta edad, sujetos a evaluación.
Matronatación (4 a 6 años, solo en Molino de Parras):
2 días: $485.00
3 días: $555.00
Paranatación (8 a 25 años, sujeto a disponibilidad):
Mensual: $85.00
Selección (solo Aquiles Serdán):
5 días: $410.00
Pago de inscripción: $350.00
Examen médico expedido por CECUFID: $60.00
2 fotografías tamaño infantil (no reutilizadas)
Copia de acta de nacimiento con CURP
Copia de INE (para adultos)
Hoja de inscripción, carta responsiva y firma de reglamento
Para menores, documentos del padre/madre/tutor
Aquiles Serdán (Venustiano Carranza):
Del 12 al 16, 19 al 23 y 26 al 30 de enero
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Molino de Parras:
Del 12 al 16 de enero
Horario: 09:00 a 18:00 horas
Certificados médicos en ambas sedes:
Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas (Molino de Parras)
De 07:00 a 13:00 y 14:00 a 20:00 horas (Aquiles Serdán)
Principiante: No saber nadar
Intermedio: Conoce crol y dorso
Avanzado: Domina los 4 estilos
Los cursos anuales de natación de CECUFID son una opción accesible para desarrollar habilidades acuáticas, fomentar el deporte y promover la salud física en un ambiente seguro y profesional.
Para más información, las personas interesadas pueden acudir directamente a las sedes o consultar las redes sociales oficiales de CECUFID Michoacán.
