¿Te gusta nadar? Inscríbete al curso anual de natación de CECUFID en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID) abrió la convocatoria para el Curso Anual de Natación 2026, que se impartirá en dos albercas públicas de la capital michoacana: Aquiles Serdán, ubicada dentro del Complejo Deportivo Venustiano Carranza, y la alberca del Complejo Deportivo Molino de Parras.

Ambas instalaciones ofrecerán clases para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, con diferentes niveles de aprendizaje, desde principiante hasta avanzado, además de clases de selección, matronatación y paranatación.

📍 Inicio de clases

Alberca Aquiles Serdán (Venustiano Carranza): 3 de febrero de 2026

Alberca Molino de Parras: 19 de enero de 2026

💰 Costos por categoría y días

Juveniles y adultos (13 a 59 años):

Sábado: $210.00

2 días (mar-jue): $375.00

3 días (lun-mié-vie): $530.00

5 días (lun a vie): $765.00

Tercera edad (60 años o más):

Desde $165.00 hasta $385.00

Infantil (7 a 12 años):

Iguales costos que juveniles; menores de esta edad, sujetos a evaluación.

Matronatación (4 a 6 años, solo en Molino de Parras):

2 días: $485.00

3 días: $555.00

Paranatación (8 a 25 años, sujeto a disponibilidad):

Mensual: $85.00

Selección (solo Aquiles Serdán):

5 días: $410.00

📋 Requisitos para inscripción