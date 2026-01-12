¿Te gusta la poesía? Morelia lanza seminario gratuito para autores emergentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si escribes poesía o te gustaría comenzar a hacerlo, esta es tu oportunidad. La Secretaría de Cultura de Morelia lanzó la convocatoria para participar en el Seminario de Escritura Creativa “Emergentes Vol. II, Poesía”, dirigido a todas aquellas personas con inquietudes literarias.
El seminario es completamente gratuito y tiene como objetivo dar espacio a nuevas voces poéticas que deseen experimentar, mejorar su técnica o compartir su visión del mundo a través de la palabra escrita.
La convocatoria ya está disponible en el enlace: https://acortar.link/qJy2kS
Tienes hasta el 13 de febrero para registrarte.
Este proyecto busca impulsar el talento local y crear una comunidad creativa sólida en torno a la poesía, uno de los géneros más íntimos y potentes del arte literario.
SHA