¿Te gusta la poesía? Morelia lanza seminario gratuito para autores emergentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si escribes poesía o te gustaría comenzar a hacerlo, esta es tu oportunidad. La Secretaría de Cultura de Morelia lanzó la convocatoria para participar en el Seminario de Escritura Creativa “Emergentes Vol. II, Poesía”, dirigido a todas aquellas personas con inquietudes literarias.

El seminario es completamente gratuito y tiene como objetivo dar espacio a nuevas voces poéticas que deseen experimentar, mejorar su técnica o compartir su visión del mundo a través de la palabra escrita.