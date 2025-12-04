¿Te gusta la lectura? Llega “Posadita literaria” a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de los escritores Ismene Mercado, Ashuni García, Magda Castro y Ángel Hurtado, se llevará a cabo el conversatorio “Posadita literaria: haciendo comunidad”, este 10 de diciembre en el Archivo Histórico de Morelia.

Este evento forma parte del programa Morelia Literaria y tiene como objetivo generar un espacio de encuentro donde los autores compartan sus experiencias durante 2025, así como sus retos y propósitos para el próximo año.

📍 El conversatorio se realizará de 17:00 a 19:00 horas, en el recinto ubicado en Galeana #302, en el Centro Histórico de la capital michoacana.