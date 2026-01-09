¿Te gusta el gaming pero no tienes dónde jugar? Este lugar en Morelia te espera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te apasionan los videojuegos pero no cuentas con consola o PC propia, hay una alternativa en la ciudad: el Espacio Gamer del Colegio de Morelia, un lugar diseñado para disfrutar lo último en tecnología gamer a un precio accesible.
A través de sus redes sociales, el Colegio de Morelia informó que este espacio está abierto para el público en general, con acceso de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas.
Por tan solo $25 pesos por hora, puedes sumergirte en un ambiente equipado con PC gamers, consolas, simuladores y hasta una zona para batallas de beyblades.
Ubicado en la avenida Guadalupe Victoria #2225, en la colonia Lomas de Santiaguito, este nuevo centro de entretenimiento ofrece una opción segura y profesional para quienes buscan un lugar de juego con amigos o practicar eSports.
SHA