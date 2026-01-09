Morelia

¿Te gusta el gaming pero no tienes dónde jugar? Este lugar en Morelia te espera

¿Te gusta el gaming pero no tienes dónde jugar? Este lugar en Morelia te espera
FB/ Morelia Gaming
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te apasionan los videojuegos pero no cuentas con consola o PC propia, hay una alternativa en la ciudad: el Espacio Gamer del Colegio de Morelia, un lugar diseñado para disfrutar lo último en tecnología gamer a un precio accesible.

A través de sus redes sociales, el Colegio de Morelia informó que este espacio está abierto para el público en general, con acceso de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas.

Por tan solo $25 pesos por hora, puedes sumergirte en un ambiente equipado con PC gamers, consolas, simuladores y hasta una zona para batallas de beyblades.

Ubicado en la avenida Guadalupe Victoria #2225, en la colonia Lomas de Santiaguito, este nuevo centro de entretenimiento ofrece una opción segura y profesional para quienes buscan un lugar de juego con amigos o practicar eSports.

SHA

videojuegos
espacio gamer

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com