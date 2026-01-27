¿Te gusta dibujar? Este taller en Morelia es para ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 5 de febrero se llevará a cabo el taller “Flores y calaveras: dibujo de bodegones” en las instalaciones del Museo del Estado de Michoacán, ubicado en el Centro Histórico de Morelia.

El curso será impartido por el artista Gabriel Alfonso a partir de las 17:00 horas, con cupo limitado. Las personas interesadas pueden solicitar más información o inscribirse enviando un correo electrónico a: mem.museo@gmail.com.

Este taller invita a explorar el simbolismo de elementos tradicionales como las flores y calaveras a través del dibujo artístico, integrando técnicas de bodegones con un enfoque cultural mexicano.