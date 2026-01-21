¿Te gusta cantar? Así puedes unirte al Coro de la SECUM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te apasiona el canto y quieres representar a Michoacán con tu voz, esta es tu oportunidad: la Secretaría de Cultura del Estado (SECUM) lanzó la convocatoria 2026 para integrar su Coro Oficial, una agrupación de alto nivel artístico que se presenta en escenarios locales y nacionales.
El Coro de la SECUM es un proyecto consolidado que busca nuevos talentos con compromiso, sensibilidad artística y amor por la música coral. La convocatoria está abierta para mujeres y hombres que deseen formar parte de esta institución cultural que enaltece el arte vocal del estado.
Las inscripciones ya están abiertas y la fecha límite es el 15 de febrero de 2026 a las 23:59 horas.
Formar una agrupación coral de alto nivel artístico.
Fomentar valores de convivencia, respeto y trabajo en equipo a través de la música.
Promover repertorio académico, popular y obras de compositoras y compositores michoacanos.
Podrán postularse personas mayores de 18 años con cualquiera de estas tesituras: soprano, contralto, tenor y bajo, que cumplan con los siguientes requisitos:
Voz sana y afinada.
Conocimientos básicos de solfeo (lectura y ritmo).
Disponibilidad para ensayar de lunes a jueves de 19:00 a 20:30 horas en Morelia.
Capacidad para leer piezas a primera vista.
Se otorgarán hasta 15 becas individuales por un monto total de $12,000.00 pesos anuales, pagados en dos partes: abril y septiembre de 2026.
Regístrate en este formulario:
👉 https://forms.gle/5wravqByj9gVVdL58
Recibirás un correo de confirmación con tu fecha de audición.
Será el 17 de febrero de 2026, a las 17:00 horas en el Salón del Coro en la Casa de la Cultura de Morelia ubicado en avenida Morelos Norte #485, Centro.
Durante la audición se evaluarán:
Afinación
Lectura a primera vista
Calidad vocal
Además, se deberá presentar un fragmento de libre elección del repertorio académico o popular.
Las personas elegidas deberán:
Participar en todos los conciertos del año.
Entregar documentación oficial (INE, CURP, comprobante de domicilio y cuenta bancaria).
Firmar un convenio con la Secretaría de Cultura.
