¿Te gusta cantar? Así puedes unirte al Coro de la SECUM

🎵 ¿Qué busca el Coro de la SECUM?

Formar una agrupación coral de alto nivel artístico.

Fomentar valores de convivencia, respeto y trabajo en equipo a través de la música.

Promover repertorio académico, popular y obras de compositoras y compositores michoacanos.

🗣️ ¿Quiénes pueden participar?

Podrán postularse personas mayores de 18 años con cualquiera de estas tesituras: soprano, contralto, tenor y bajo, que cumplan con los siguientes requisitos:

Voz sana y afinada.

Conocimientos básicos de solfeo (lectura y ritmo).

Disponibilidad para ensayar de lunes a jueves de 19:00 a 20:30 horas en Morelia.

Capacidad para leer piezas a primera vista.

💰 Estímulo económico

Se otorgarán hasta 15 becas individuales por un monto total de $12,000.00 pesos anuales, pagados en dos partes: abril y septiembre de 2026.

📋 ¿Cómo me inscribo?

Regístrate en este formulario:

👉 https://forms.gle/5wravqByj9gVVdL58

Recibirás un correo de confirmación con tu fecha de audición.

🎙️ Proceso de selección

Será el 17 de febrero de 2026, a las 17:00 horas en el Salón del Coro en la Casa de la Cultura de Morelia ubicado en avenida Morelos Norte #485, Centro.

Durante la audición se evaluarán:

Afinación

Lectura a primera vista

Calidad vocal

Además, se deberá presentar un fragmento de libre elección del repertorio académico o popular.

🟣 Compromisos de quienes resulten seleccionados

Las personas elegidas deberán:

Participar en todos los conciertos del año.

Entregar documentación oficial (INE, CURP, comprobante de domicilio y cuenta bancaria).

Firmar un convenio con la Secretaría de Cultura.

SHA