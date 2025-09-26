¿Te cuesta poner límites? Este taller gratuito sobre codependencia en Morelia es para ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer las relaciones familiares y brindar herramientas emocionales a padres de familia, el DIF Morelia, a través de Spot Morelia, imparte un Taller de Codependencia para papás y mamás, el cual se realiza todos los miércoles a las 7:00 de la noche.

El espacio está diseñado para ayudar a madres y padres a identificar patrones emocionales que afectan sus vínculos familiares y aprender estrategias para construir relaciones más sanas, equilibradas y libres de dependencia emocional.

De manera didáctica y acompañados por especialistas, los asistentes trabajan temas como límites personales, autoestima, comunicación afectiva y gestión emocional.