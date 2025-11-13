¿Te atreves? Vuelve función sorpresa a Cinépolis Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante del cine y te encanta vivir nuevas experiencias, Cinépolis trae para ti la “Película Sorpresa”, una función especial en la que el título se revela ¡hasta que comienza la proyección! En Morelia, esta experiencia única se podrá disfrutar en la sala VIP del complejo Cinépolis Espacio Las Américas el próximo miércoles 19 de noviembre a las 8:00 p.m.

La dinámica, que ya ha cautivado a cinéfilos en otras ciudades, consiste en comprar tu boleto sin saber qué película vas a ver. ¿Será drama, comedia, suspenso o acción? Lo único seguro es que promete provocar emociones intensas… incluso lágrimas, según se sugiere en la promoción oficial.

Los boletos ya están a la venta en la plataforma de Cinépolis y en taquilla. Las opciones disponibles son:

Venta nocturna: $75.00

Adulto: $184.00

Niños / Tercera edad: $164.00

Cabe destacar que esta función se realizará en la sala 3 del Cinépolis VIP, por lo que los asistentes podrán disfrutar de la experiencia con asientos reclinables y servicio personalizado.