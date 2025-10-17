Morelia

¿Te atreves? Siniestro Festival de Terror regresa a Morelia con arte, terror y misticismo

Este evento reúne a expositores, artistas, colectivos y amantes del terror para vivir una experiencia inmersiva
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Arte oscuro, fotografía alternativa, lectura de cartas, narrativa gráfica y expresiones escénicas serán parte del Siniestro Festival de Terror 2025, que celebra su tercera edición los días 25 y 26 de octubre en La Porfiriana (Calle Corregidora #694, Centro de Morelia).

Este evento reúne a expositores, artistas, colectivos y amantes del terror para vivir una experiencia inmersiva que combina arte y misticismo con una estética alternativa que ha ganado seguidores en la capital michoacana.

📅 Actividades destacadas:

🔸 Sábado 25 de octubre

  • Oscuro y Eterno: exposición fotográfica (14:30-20:00 h)

  • Bazar Siniestro: arte, libros y piezas de colección (14:00-20:00 h)

  • Área Mística: lectura de cartas (14:00-20:00 h)

  • Lectura conjunta: novela gráfica de Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez (17:00-19:00 h)

🔹 Domingo 26 de octubre

  • Repetición de las actividades fotográficas, místicas y bazar

  • Taller de pintura: creación de fantasmitas (16:00-18:00 h)

  • Bloque escénico Te Veo y NeomorFX (18:00-19:00 h)

“Porque el miedo también puede ser arte”, señalan los organizadores, quienes agradecieron a colectivos artísticos y patrocinadores que hacen posible esta edición.

La entrada es libre. Se recomienda llegar con anticipación y mantener respeto por los espacios artísticos y espirituales.

