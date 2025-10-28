¿Te atreves? Abren criptas de la Casa de la Cultura de Morelia

💡 Recomendaciones para disfrutar al máximo:

Recuerda llegar puntual para asegurarte un lugar en el grupo, ya que las plazas son limitadas. Y no olvides usar ropa cómoda y calzado adecuado para disfrutar de este recorrido nocturno, que te transportará a otro tiempo y espacio.

Es una oportunidad que no te puedes perder. Vive una noche diferente, llena de historias y leyendas, y descubre el lado más misterioso de Morelia. Las visitas guiadas a la Casa de la Cultura no solo te acercan a la historia de la ciudad, sino que también te permiten experimentar la magia del Día de Muertos de una manera única.

🏛️ Historia y arquitectura

El edificio que alberga la Casa de la Cultura fue originalmente un convento de la Orden del Carmen, establecido en la ciudad en 1593. La construcción del conjunto se llevó a cabo a lo largo de los siglos XVII y XVIII, reflejando una fusión de estilos arquitectónicos que incluyen elementos renacentistas y barrocos.

A lo largo de su historia, el inmueble ha sufrido diversas intervenciones, incluyendo restauraciones significativas que han permitido su conservación y adaptación como centro cultural.

👻 Leyendas y misterios

El antiguo convento es conocido por sus criptas funerarias, que albergan los restos de figuras históricas como Miguel de Peredo, un benefactor de la orden. Estas criptas han sido objeto de recorridos guiados que exploran la vida de los frailes y las historias asociadas a este espacio.

Además, durante eventos como el Festival Cultural de Noche de Muertos, se han presentado representaciones de leyendas relacionadas con la Casa de la Cultura, narradas por alumnos del taller interdisciplinario de la Escuela de Iniciación Artística Asociada de Morelia.

