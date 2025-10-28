¿Te atreves? Abren criptas de la Casa de la Cultura de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si este 30 de octubre al 2 de noviembre quieres vivir algo realmente único, no te puedes perder las visitas guiadas a la Casa de la Cultura de Morelia, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
En esta época del año, cuando el misterio y las leyendas se hacen más presentes, la Casa de la Cultura abre sus puertas para un recorrido que te llevará por sus pasillos oscuros y sus criptas, llenas de secretos, historias y relatos que te harán sentir la atmósfera del Día de Muertos.
Durante estos días, podrás caminar por un espacio cargado de historia, pero también de misterio. Las criptas, que en otras ocasiones pueden pasar desapercibidas, se abren especialmente para ofrecerte una experiencia que te pondrá los pelos de punta.
Leyendas locales, historias de otros tiempos, y relatos llenos de emoción serán los protagonistas de este recorrido, que no solo es una visita guiada, sino un viaje al pasado de Morelia.
Con cupo limitado, es importante hacer tu reserva para no quedarte fuera. Puedes hacerlo llamando al (443) 688 4825 entre 9:30 y 14:30 horas. Las visitas estarán disponibles en dos horarios cada día, a las 18:00 y 20:00 horas, desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. Si te apasionan las historias de misterio, esta es tu oportunidad de vivirlas en el mismo lugar donde han sucedido.
La experiencia va más allá de la simple historia; es una inmersión total en el ambiente único que la Casa de la Cultura ofrece en estas fechas tan especiales. Además, el recorrido no solo te llevará a las criptas, sino también por espacios que te permitirán admirar la arquitectura del lugar mientras te sumerges en sus relatos más oscuros.
Recuerda llegar puntual para asegurarte un lugar en el grupo, ya que las plazas son limitadas. Y no olvides usar ropa cómoda y calzado adecuado para disfrutar de este recorrido nocturno, que te transportará a otro tiempo y espacio.
Es una oportunidad que no te puedes perder. Vive una noche diferente, llena de historias y leyendas, y descubre el lado más misterioso de Morelia. Las visitas guiadas a la Casa de la Cultura no solo te acercan a la historia de la ciudad, sino que también te permiten experimentar la magia del Día de Muertos de una manera única.
El edificio que alberga la Casa de la Cultura fue originalmente un convento de la Orden del Carmen, establecido en la ciudad en 1593. La construcción del conjunto se llevó a cabo a lo largo de los siglos XVII y XVIII, reflejando una fusión de estilos arquitectónicos que incluyen elementos renacentistas y barrocos.
A lo largo de su historia, el inmueble ha sufrido diversas intervenciones, incluyendo restauraciones significativas que han permitido su conservación y adaptación como centro cultural.
El antiguo convento es conocido por sus criptas funerarias, que albergan los restos de figuras históricas como Miguel de Peredo, un benefactor de la orden. Estas criptas han sido objeto de recorridos guiados que exploran la vida de los frailes y las historias asociadas a este espacio.
Además, durante eventos como el Festival Cultural de Noche de Muertos, se han presentado representaciones de leyendas relacionadas con la Casa de la Cultura, narradas por alumnos del taller interdisciplinario de la Escuela de Iniciación Artística Asociada de Morelia.
