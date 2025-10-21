¿Te atreves a entrar? Casa del Terror gratuita llega a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Estás listo para gritar? El sábado 25 de octubre, los morelianos podrán vivir una experiencia espeluznante con la llegada de una Casa del Terror gratuita que promete provocar escalofríos y sacar más de un grito entre los asistentes.

El evento se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde en el Periférico Paseo de la República 3380, en la zona norte de Morelia, y está diseñado para ofrecer una experiencia temática de miedo, ideal para comenzar a ambientarse rumbo al Día de Muertos y Halloween.

La dinámica incluirá recorridos interactivos, escenarios decorados al estilo de películas clásicas de terror, efectos especiales, personajes siniestros, y claro… dulces, sorpresas y más de un susto. La actividad está abierta al público en general, sin costo, y es apta tanto para familias como para grupos de amigos.

En el anuncio del evento se lanzó una advertencia clara: “¡Solo para valientes!”, lo que sugiere que la ambientación será intensa y divertida, con un enfoque muy visual y lleno de elementos característicos de la temporada: calabazas, murciélagos, brujas, caramelos y apariciones tenebrosas.