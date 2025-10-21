Morelia

¿Te atreves a entrar? Casa del Terror gratuita llega a Morelia

Con entrada libre, el evento promete dulces, sustos y diversión para chicos y grandes este 25 de octubre a las 5 de la tarde
¿Te atreves a entrar? Casa del Terror gratuita llega a Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Estás listo para gritar? El sábado 25 de octubre, los morelianos podrán vivir una experiencia espeluznante con la llegada de una Casa del Terror gratuita que promete provocar escalofríos y sacar más de un grito entre los asistentes.

El evento se llevará a cabo a partir de las 5:00 de la tarde en el Periférico Paseo de la República 3380, en la zona norte de Morelia, y está diseñado para ofrecer una experiencia temática de miedo, ideal para comenzar a ambientarse rumbo al Día de Muertos y Halloween.

La dinámica incluirá recorridos interactivos, escenarios decorados al estilo de películas clásicas de terror, efectos especiales, personajes siniestros, y claro… dulces, sorpresas y más de un susto. La actividad está abierta al público en general, sin costo, y es apta tanto para familias como para grupos de amigos.

En el anuncio del evento se lanzó una advertencia clara: “¡Solo para valientes!”, lo que sugiere que la ambientación será intensa y divertida, con un enfoque muy visual y lleno de elementos característicos de la temporada: calabazas, murciélagos, brujas, caramelos y apariciones tenebrosas.

Recomendaciones para asistentes:

  • Llegar con tiempo, ya que se espera alta afluencia.

  • Llevar ropa cómoda (y por qué no, un disfraz).

  • Ideal para mayores de 7 años; los más pequeños deben ir acompañados de un adulto.

  • Tener el celular listo: ¡seguro querrás grabar algo para redes!

