¿Te apasiona el terror? Asiste al taller gratuito de escritura en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 23 de octubre, la capital michoacana será sede del taller de escritura creativa “El miedo que nos nombra”, una actividad gratuita enfocada en la creación de cuentos de terror inspirados en el folklore mexicano.

La sesión será impartida por Paloma Gutiérrez, escritora especializada en narrativa fantástica, y se llevará a cabo de 17:00 a 19:00 horas en el Archivo Histórico de Morelia, ubicado en Galeana No. 302, Centro.