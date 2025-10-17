¿Te apasiona el terror? Asiste al taller gratuito de escritura en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 23 de octubre, la capital michoacana será sede del taller de escritura creativa “El miedo que nos nombra”, una actividad gratuita enfocada en la creación de cuentos de terror inspirados en el folklore mexicano.
La sesión será impartida por Paloma Gutiérrez, escritora especializada en narrativa fantástica, y se llevará a cabo de 17:00 a 19:00 horas en el Archivo Histórico de Morelia, ubicado en Galeana No. 302, Centro.
El objetivo del taller es ofrecer un acercamiento breve pero intensivo a la escritura de relatos de horror, tomando como base las manifestaciones culturales y leyendas del imaginario colectivo mexicano. Está dirigido a personas interesadas en la narrativa de fantasía o terror, sin importar su nivel de experiencia previa.
“El taller es un espacio para que quienes escriben —o quieren empezar— encuentren en el miedo una herramienta narrativa cargada de identidad”, se destaca en la convocatoria.
La actividad forma parte del programa Morelia Literaria, promovido por la Secretaría de Cultura municipal, y cuenta con cupo limitado. Para participar, es necesario realizar un registro previo en el siguiente enlace: https://acortar.link/xPUsV8
