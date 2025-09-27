Taxistas de la Central no pueden cobrar extra al pago inicial: Arturo Méndez

Enfatizó que ninguno de los operadores de las unidades de taxi puede hacer cobros extras al servicio dado, pero también pidió a los usuarios tener ética y no desviarse de la colonia a la que van, toda vez que han detectado a aquellos que dicen ir a un lugar y al llegar se le informa al taxista que son dos hasta cinco cuadras adelante adentrándose a otra colonia, por lo que el costo del boleto no es el indicado al servicio que se proporciona.

Pero en caso de que el taxista atienda las indicaciones del usuario a la colonia que está establecido en el boleto, no debe haber cobro extra.

"No está permitido el cobro extra; en la central tenemos un buzón de quejas y hay supervisores que también toman cartas en el asunto", refirió.