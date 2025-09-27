Taxistas de la Central no pueden cobrar extra al pago inicial: Arturo Méndez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Tomaste un taxi de sitio en la Terminal de Autobuses de Morelia y te hizo un cobro extra? Conserva tu boleto y te decimos cómo exigir el reembolso, toda vez que los cobros extraordinarios fuera del recinto y sin comprobante están prohibidos.
El presidente del Bloque Transportista del Estado de Michoacán, Arturo Méndez Calderón, aseguró que el único pago que debe concretarse es al momento de solicitar una unidad en los módulos que están al interior de la terminal, donde los precios son fijos y acorde a la distancia y colonia que solicite el usuario.
Y es que son varias las denuncias por parte de la ciudadanía de que hay taxistas que cobran de 10 hasta 50 pesos extras, o más, al dejar a los usuarios que utilizan el servicio, a lo que Méndez Calderón pidió hacer las denuncias correspondientes en el buzón de quejas y con los supervisores para que se tomen cartas en el asunto.
En entrevista para MIMORELIA.COM, refirió que todo usuario debe guardar el boleto que se les da en la central al usar los taxis, toda vez que es el referente para la aclaración y para el reembolso del dinero que se dio posterior al pago oficial.
Enfatizó que ninguno de los operadores de las unidades de taxi puede hacer cobros extras al servicio dado, pero también pidió a los usuarios tener ética y no desviarse de la colonia a la que van, toda vez que han detectado a aquellos que dicen ir a un lugar y al llegar se le informa al taxista que son dos hasta cinco cuadras adelante adentrándose a otra colonia, por lo que el costo del boleto no es el indicado al servicio que se proporciona.
Pero en caso de que el taxista atienda las indicaciones del usuario a la colonia que está establecido en el boleto, no debe haber cobro extra.
"No está permitido el cobro extra; en la central tenemos un buzón de quejas y hay supervisores que también toman cartas en el asunto", refirió.
Agregó que al registrarse estos hechos, además de reembolsar el dinero extra a los usuarios, también se descansa al operador que hizo este cobro por 8 a 10 días; en caso de faltarle el respeto a una mujer, se despide.
BCT