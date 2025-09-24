Taxi Seguro: TAM arranca estrategia para mejorar servicio de transporte público y garantizar seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la capacitación de 550 taxis de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) y el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITEM) lanzaron el programa de certificación Taxi Seguro.

La titular de la Sedum, Gladyz Butanda Macías, enfatizó que el trabajo con los concesionarios es fundamental para garantizar seguridad a las y los usuarios que utilizan el transporte público en la Terminal de Autobuses de Morelia.