Taxi Seguro: TAM arranca estrategia para mejorar servicio de transporte público y garantizar seguridad

Se contará con un QR que dirigirá al portal del ITEM y dará a conocer al operador de la unidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la capacitación de 550 taxis de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) y el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITEM) lanzaron el programa de certificación Taxi Seguro.

La titular de la Sedum, Gladyz Butanda Macías, enfatizó que el trabajo con los concesionarios es fundamental para garantizar seguridad a las y los usuarios que utilizan el transporte público en la Terminal de Autobuses de Morelia.

Especificó que este programa pondrá como punta de lanza a Michoacán en materia de transporte, principalmente por apostarle a la movilidad, a los concesionarios y garantizar una vida libre de violencia.
Gladyz Butanda Macías, titular de la Sedum
"El Gobierno del Estado confía en sus concesionarios y en que dan un servicio de primera, y no de otros servicios; esa confianza ha sido un parteaguas para lograr una mejor capacitación y atención a los usuarios"
Con esto, se garantizará un mejor servicio del transporte público, donde los taxistas de la Terminal de Autobuses de Morelia contarán con un holograma al que las y los usuarios podrán acceder para conocer al operador con el que viajan.

En su oportunidad, la directora del Instituto del Transporte, María Elena Huerta Moctezuma, explicó que se trata de tres hologramas que cuentan con código QR que direcciona al portal del Instituto, donde se podrá conocer el nombre del operador, además del vehículo y la placa.

"Se garantiza la trazabilidad entre un vehículo, la placa y el operador, además de un QR que corrobora que el operador es el autorizado"
La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González, comentó que estas acciones permitirán que haya un compromiso con la vida y la libertad de las féminas, y atender una de las demandas más apremiantes en cuanto a una movilidad sin violencia y sin miedo.

