Taxi se impacta contra paredón en la Morelia-Pátzcuaro; no hay lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un taxi chocó contra un paredón de tierra tras salir intempestivamente de la carpeta asfáltica, esto en la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la tarde de este viernes en las cercanías del puente Cepamisa, a la altura de la colonia Monte Rubio, en el sentido de Uruapilla a la capital michoacana.

Se apreció que el mencionado auto de alquiler es de la marca Nissan, de la línea "Unión de Taxistas Fuentes de Valladolid", el cual presentó daños mínimos en la parte frontal; afortunadamente, no hubo lesionados. Unos agentes de Seguridad Vial se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa.