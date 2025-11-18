Tarde de mariachi, este martes en la plaza de San Agustín en Morelia

El evento es organizado por la Asociación de Mariachis Unidos de Morelia A.C., y busca rendir homenaje a uno de los géneros más emblemáticos de la música tradicional mexicana, al tiempo que ofrece un espacio de convivencia cultural abierto al público.

El festival promete una tarde llena de talento local, tradición y folclore, enmarcada por la participación de agrupaciones representativas del mariachi michoacano.

Para disfrutar el evento no debes pagar nada, ya que es gratuito, con inicio programado a las 18:00 horas.