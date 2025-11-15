Taller navideño en Morelia: participa en la creación de cajas de regalo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva anunció el Taller de Cajas de Regalo, una actividad creativa destinada a quienes deseen aprender a elaborar empaques personalizados para esta temporada navideña. El curso se impartirá los martes, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m., con una duración de 4 sesiones, en un espacio diseñado para fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades manuales.

El taller iniciará el 25 de noviembre de 2025, será totalmente gratuito y está dirigido al público en general. Sin embargo, se especificó que los materiales necesarios para la elaboración de las cajas no están incluidos, por lo que cada participante deberá llevar sus propios insumos.