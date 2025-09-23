Morelia

Taller gratuito en Morelia para emprender en arte y cultura

El curso será presencial e inicia el 24 de septiembre con cuatro sesiones prácticas y constancia curricular
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un proyecto de emprendimiento artístico, cultural o social, o estás por iniciarlo, este taller es para ti. Bajo el título “Diseña, Conforma y Gestiona”, se llevará a cabo un curso teórico-práctico que brindará herramientas clave para la creación y consolidación de proyectos en estas áreas.

La formación se desarrollará de forma presencial los días 24 de septiembre, 1, 6 y 8 de octubre, con una duración total de 11 horas distribuidas en cuatro módulos. El primer módulo será gratuito como cortesía, mientras que el costo total del taller será de 850 pesos.

Los organizadores, entre ellos Contenedor de Arte, De Allende Cafetería y Allende 7, informaron que el taller incluye materiales y constancia con valor curricular.

Fechas y horarios:

  • Módulo 1: 24 de septiembre, de 17:00 a 19:00 hrs

  • Módulos 2, 3 y 4: 1, 6 y 8 de octubre, de 17:00 a 20:00 hrs

El curso busca fortalecer capacidades de gestión, diseño estratégico y sostenibilidad en proyectos que incidan positivamente en la comunidad.

