Taller gratuito en Morelia para emprender en arte y cultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un proyecto de emprendimiento artístico, cultural o social, o estás por iniciarlo, este taller es para ti. Bajo el título “Diseña, Conforma y Gestiona”, se llevará a cabo un curso teórico-práctico que brindará herramientas clave para la creación y consolidación de proyectos en estas áreas.
La formación se desarrollará de forma presencial los días 24 de septiembre, 1, 6 y 8 de octubre, con una duración total de 11 horas distribuidas en cuatro módulos. El primer módulo será gratuito como cortesía, mientras que el costo total del taller será de 850 pesos.
Los organizadores, entre ellos Contenedor de Arte, De Allende Cafetería y Allende 7, informaron que el taller incluye materiales y constancia con valor curricular.
Módulo 1: 24 de septiembre, de 17:00 a 19:00 hrs
Módulos 2, 3 y 4: 1, 6 y 8 de octubre, de 17:00 a 20:00 hrs
El curso busca fortalecer capacidades de gestión, diseño estratégico y sostenibilidad en proyectos que incidan positivamente en la comunidad.
